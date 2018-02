Silver & Black, le spin-off de Spider-Man, se concrétise

Le script de Silver & Sable, sorte de scénario préparatoire et généralement l'ultime étape avant l'entrée en production d'un film, vient d'être rendu aux studios Marvel par Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet. Les deux auteures ne sont pas des inconnues dans le domaine du blockbuster : Beer a participé à l'écriture de Godzilla vs. Kong, du Star Trek de Tarantino et d'épisodes de la franchise Transformers. De son côté, Robertson-Dworet a travaillé sur Captain Marvel, un film actuellement en production.

Peu d'informations sont connues sur Silver & Black, long-métrage qui mettra en scène Silver Sable alias Silver Sablinova, mercenaire originaire de Symkarie, tantôt aux côtés des super-héros, tantôt en conflit avec eux. Le personnage fut créé en 1985 par Tom DeFalco, Ron Frenz et Josef Rubinstein. Black Cat, parfois appelée la Chatte noire en version française, est l'identité secrète de Felicia Hardy, sorte de Catwoman du catalogue Marvel. Elle apparaît pour la première fois en 1979, grâce à Marv Wolfman et Keith Pollard.

Le script finalisé par les deux auteures est en cours de relecture par Gina Prince-Bythewood, réalisatrice du Secret de Lily Owens (2008), rapporte The Hollywood Reporter. A priori, elle se chargerait de la réalisation du film, si la production était lancée. Pour une fois, le film a d'ores et déjà une date de sortie, le 8 février 2019.

D'ici là, on saura peut-être si Spider-Man, incarné par Tom Holland dans les récents films Marvel, dont Spider-Man : Homecoming en 2017, sera de la partie.