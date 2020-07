Simenon, Evelyn Waugh, Robert Bolt et Richard Hull, bientôt sur la BBC

La société de production et de distribution de télévision britannique BBC Studios a annoncé avoir conclu un premier accord avec l'agence International Literary Properties. Spécialisée dans la gestion et l’exploitation des droits littéraires, cette dernière avait récemment fait l’acquisition des droits de 12 grands noms de la littérature, dont Georges Simenon, Dennis Wheatley, Eric Ambler ou encore John Creasey.

Le 2 juin dernier, International Literary Properties a fait l’acquisition des droits de 12 auteurs et autrices initialement détenus par l’agence artistique et littéraire Peters, Fraser + Dunlop. Pour rappel, il s’agissait des droits sur des œuvres de Georges Simenon, Eric Ambler, Margery Allingham, Edmund Crispin, Dennis Wheatley, Robert Bolt, Richard Hull, George Bellairs, Nicolas Freeling, John Creasey, Michael Innes et Evelyn Waugh.Ainsi, la société créée l’année dernière avait annoncé qu’elle exploiterait leurs œuvres, à travers divers médias comme la télévision, le cinéma ou le théâtre. C’est désormais chose faite : International Literary Properties vient en effet de conclure un premier accord avec BBC Studios.« Ce premier accord avec BBC Studios permet à International Literary Properties d’avoir un premier partenaire mondial idéal pour promouvoir l’héritage littéraire britannique et redécouvrir ces classiques grâce à des adaptations modernes pour le grand public », a tenu à souligner Hilary Strong, PDG d’International Literary Properties UK.Et de s’enthousiasmer de la production « haut de gamme » à laquelle auront droit ces œuvres.