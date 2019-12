Simon Pegg adaptera L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman

Simon Pegg (Rach, CC BY 2.0)

Un jeune homme revient sur les lieux de son enfance et voit ses souvenirs refaire surface avec une précision déroutante : le suicide d'un locataire, sa rencontre avec une petite voisine prénommée Lettie, etc. Une réflexion autour de la mémoire, de l'oubli et sur ce qui demeure en chacun de l'enfance.

Un projet d'adaptation peut en cacher un autre : évoquant l'achat des droits d'adaptation du livre Les Rivières de Londres de Ben Aaronovitch (traduit en français par Benoît Domis chez J'ai lu), Simon Pegg a indiqué travailler à une autre adaptation, celle du roman de Neil Gaiman paru en 2013, L'Océan au bout du chemin.Simon Pegg (Star Trek Beyond) et Nick Frost (Into the Badlands), les deux scénaristes derrière la fameuse trilogie Cornetto (Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde) se retrouveront autour de ce projet d'adaptation pour la télévision.Le résumé de l'éditeur pour L'Océan au bout du chemin :Bientôt adapté au théâtre, le roman de Gaiman devrait donc se retrouver prochainement sur les écrans de télévision, sans qu'aucune date de diffusion n'ait été communiquée. Les droits ont été acquis par Stolen Picture, la société de production de Pegg et Frost.via For Reading Addicts