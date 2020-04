Simon Templar, alias le Saint, de retour au cinéma, d'après les romans de Leslie Charteris

Chris Pine, en 2016 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Incarné à l'écran par George Sanders, Hugh Sinclair, Roger Moore, Jean Marais ou encore Val Kilmer, au fil des adaptations, le Saint prendrait prochainement les traits de Chris Pine. Le studio Paramount Pictures aurait entamé des négociations avec l'acteur, pour un film réalisé par Dexter Fletcher (Rocketman) et écrit par Seth Grahame-Smith.Ce dernier s'inspirera bien sûr des romans de Leslie Charteris, écrivain britannique à l'origine du personnage. Simon Templar, alias Le Saint, est apparu pour la première fois dans le roman Meet the Tiger, publié en 1928 chez Ward Lock & Co, et traduit en français la même année chez Fayard sous le titre Le Saint et Patricia — Le secret de la vieille maison par Edmond Michel-Tyl.Templar, sorte de justicier qui n'hésite pas à braver la loi pour arriver à ses fins, a eu droit à de nombreuses aventures, souvent relatées dans de courts romans et des nouvelles, ensuite réunis dans des recueils plus imposants. Si Charteris en a signé un grand nombre, plusieurs textes ont été écrits à plusieurs mains, voire créés de toutes pièces, selon les pays, notamment en France.Le Saint a connu des adaptations à travers divers médias, comme la télévision, le cinéma, la radio, mais aussi la bande dessinée ou le théâtre.Pour l'instant, aucune autre information n'est disponible sur le futur film de la Paramount.via Deadline