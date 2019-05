Siri Hustvedt reçoit le prix Prince des Asturies 2019

© Marion Ettlinger © Marion Ettlinger

Selon le jury, l’œuvre de l’autrice dessine un présent convulsif et déconcertant, en abordant une forte perspective féministe. Le président du jury et directeur de l’Académie royale d’Espagne, Santiago Muñoz Machado, a souligné qu’il s’agissait là de l’un des plus ambitieux monuments de l’actuel monde des Lettres.En tant qu’intellectuelle, préoccupée et concernée par les enjeux sociétaux contemporains, Siri Hustvedt aborde « les questions fondamentales de l’éthique contemporaine », a souligné le jury.D’ailleurs, les deux grands combats qu’elle aura menés sont justement de parvenir à ne plus être définie comme la femme de l’écrivain new-yorkais Paul Auster, mais également dénoncer l’idée préconçue que les femmes ne serait pas douées pour la réflexion en général, et les sciences en particulier…Belle revanche, ici prise.« En tant que femmes, nous devons exercer le pouvoir et l’autorité sans attendre la permission des hommes », explique celle qui compte parmi les forces vives opposées à Donald Trump. Elle est entrée en résistance dans la « guerre civile contre les idées qui se déroule actuellement aux États-Unis », où le président américain instille « racisme et misogynie ».De fait, insiste-t-elle, « son élection fut le résultat de la peur que les femmes inspirent aux hommes. Ils craignent de perdre leur autonomie ».Revanche prise, derechef…En France, Siri Hustvedt est publiée chez Actes Sud.