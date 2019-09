Six finalistes pour le Prix du Livre Allemand 2019

(Crédits : vntr.media)

Les six finalistes de la seconde sélection sont les suivants :Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land (Klett-Cotta, août 2019)Miku Sophie Kühmel, Kintsugi (S. Fischer, août 2019)Tonio Schachinger, Nicht wie ihr (Kremayr & Scheriau, août 2019)Norbert Scheuer, Winterbienen (C.H.Beck, juillet 2019)Saša Stanišić, Herkunft (Luchterhand, mars 2019)Jackie Thomae, Brüder (Hanser Berlin, août 2019)Jörg Magenau, critique littéraire indépendant et porte-parole du jury du Prix du Livre Allemand 2019, explique : « Cette seconde sélection rassemble six trouvailles extraordinaires, six romans qui de par leur forme, leur style et leur sonorité ne pourraient être plus différents, mais qu'un même grand thème rassemble : il y est question de relations familiales, de ce lieu, dans le monde, d'où peut émaner la compréhension de notre être. »Il poursuit : « L'identité masculine y apparaît comme problématique, ce qui nous est présenté tantôt d'un point de vue masculin, tantôt féminin. Le changement de génération qui s'opère, avec trois premiers romans dans cette sélection, explique sans doute que des thèmes comme celui-ci soient traités avec une acuité particulière. Le jury a pris beaucoup de plaisir à lire ces romans et les débats se sont déroulés dans une atmosphère sereine. Nous espérons que les lecteurs et lectrices auront autant de plaisir que nous à découvrir ces titres. »Depuis l'appel à candidatures, les sept membres du jury ont examiné 203 titres parus entre octobre 2018 et le 17 septembre 2019, avant d'en sélectionner 20 . Le jury du Prix du Livre Allemand 2019, réunit, outre Jörg Magenau, Petra Hartlieb (librairie Hartliebs Bücher, Vienne), Hauke Hückstädt (Literaturhaus Francfort-sur-le-Main), Björn Lauer (librairie Hugendubel Francfort), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk), Daniela Strigl (universitaire et critique littéraire) et Margarete von Schwarzkopf (autrice et critique littéraire).Le lauréat ou la lauréate se verra remettre la somme de 25.000 €. Quant aux cinq finalistes, ils recevront 2500 € chacun. La remise du Prix aura lieu le 14 octobre 2019, en ouverture de la Foire du Livre de Francfort.