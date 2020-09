Six finalistes pour les Grands Prix de Littérature dramatique

La dotation aux auteurs lauréats s'élève à 4000 € pour chacun des deux Prix. Après la remise de ces Prix, ARTCENA œuvre au rayonnement des pièces primées auprès des professionnels du spectacle vivant, des médias et du grand public.



La Truite de Baptiste Amann, Théâtre Ouvert — Centre national des dramaturgies contemporainesRomance de Catherine Benhamou, KoïnèL'Histoire mondiale de ton âme (I —Les créatures ne veulent pas être des ombres) de Enzo Cormann, Les Solitaires IntempestifsSoudain Romy Schneider de Guillaume Poix, Éditions ThéâtralesBlanche-Neige, histoire d'un Prince de Marie Dilasser, Les Solitaires IntempestifsAvril de Sophie Merceron, École des loisirsLe jury 2020 des Grands Prix réunit Blandine Masson, présidente du jury, Anne Alvaro, Marie-Pia Bureau, Nadine Chausse, Adama Diop, Claudine Galea, Marc Le Glatin, Joris Mathieu, Géraldine Mercier, Catherine Naugrette, Stanislas Nordey, Thomas Quillardet, Mathieu Roy et Philippe Sibeaud.Confiés à ARTCENA par le ministère de la Culture, les Grands Prix mettent à l'honneur la littérature dramatique comme genre littéraire à part entière et consacrent chaque automne les textes de deux auteurs de théâtre (littérature et littérature jeunesse). Ces Prix mettent en lumière le travail des éditeurs de théâtre, qui soumettent leur sélection d'ouvrages en avril.