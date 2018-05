Six Lauréats pour les Grands Prix SGDL 2018

La Société des Gens de Lettres vient de dévoiler la liste des six grands prix remis pour l’édition 2018. Ces derniers seront décernés ce 26 juin, à l’hôtel de Massa.





ActuaLitté, CC BY SA 20



Et les lauréats sont les suivants :



Dominique SIGAUD Grand Prix SGDL pour l’Œuvre



Encordée à la langue, Dominique Sigaud fouille inlassablement le réel, en grattant là où ça résiste et fait mal, surtout là. Il n’y a aucun de ses livres qui ne réponde à une nécessité absolue, c’est là toute la puissance de son œuvre. Marie Sellier



Bernard KREISS Grand Prix SGDL pour l’Œuvre de traduction



Bernard Kreiss, en orfèvre de la traduction littéraire, a créé depuis quarante ans une œuvre exigeante et impressionnante : il a donné des mots français à des auteurs magistraux de langue allemande, aussi différents que Thomas Bernhard, Sebald et Christoph Ransmayr. Barbara Fontaine

Angélique VILLENEUVE Grand Prix SGDL de la Fiction



Maria, Grasset

La grâce d’Angélique Villeneuve sert ici une interrogation, inquiète, mais ouverte, sur la construction de l’identité, sur la résistance — ou prétendue telle — aux normes, et plaide finalement pour une perpétuelle invention, fusse en secret, fusse au-dedans de soi ou dans la complicité de regards aimants et libres. Carole Zalberg

Georges DIDI-HUBERMAN Grand Prix SGDL de l’Essai



Aperçues, Les éditions de Minuit

Si la vue est un savoir, l’aperçue devient une forme de non-savoir, non pas une ignorance, mais « de la nuit qui remue », une lueur qui émerveille plutôt qu’une lumière qui éblouit. On pénètre alors, avec Georges Didi-Huberman, dans une autre forme de connaissance, plus intime, plus profonde. Jean Claude Bologne

Eric PESSAN Grand Prix SGDL du Roman Jeunesse



Dans la forêt de Hokkaïdo, L’Ecole des loisirs

Eric Pessan, sur une trame fantastique, nous parle de compassion, de solidarité, d’entraide, et nous dit, à travers son héroïne, qu’il n’y pas de survie possible sans l’amour des autres. Gérald Aubert

Anthony PHELPS Grand prix SGDL de Poésie



Au Souffle du vent-poupée (peintures d’Iris Lahens), Editions Bruno Doucey

Si les poèmes de Phelps comme les pièces d’Iris Lahens se lisent de manière autonome, tissent une beauté intrinsèque, ils s’éclairent d’un sens nouveau. Quand le souffle poétique emprunte des voies plus hachées, il s’adosse aux sculptures de la plasticienne, s’accroche à ses collages, avant d’en repartir guilleret, lutin. Louis-Philippe Dalembert