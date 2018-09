Six livres finalistes pour le Prix du Livre allemand

Dernière ligne droite pour le Prix du Livre allemand, parmi les plus importantes récompenses littéraires outre-Rhin. Ils ne sont plus que six ouvrages en lice, après plusieurs sélections et en attendant la remise du prix, le 8 octobre prochain à la Foire du Livre de Francfort.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le jury a choisi les six romans de la seconde sélection du Prix du Livre Allemand 2018 :María Cecilia Barbetta : Nachtleuchten (S. Fischer, août 2018)Maxim Biller : Sechs Koffer (Kiepenheuer & Witsch, septembre 2018)Nino Haratischwili : Die Katze und der General (Frankfurter Verlagsanstalt, août 2018)Inger-Maria Mahlke : Archipel (Rowohlt, août 2018)Susanne Röckel : Der Vogelgott (Jung und Jung, février 2018)Stephan Thome : Gott der Barbaren (Suhrkamp, septembre 2018)Christine Lötscher (critique littéraire indépendante), porte-parole du jury du Prix du Livre Allemand 2018, commente la sélection : « Le passé n’est pas mort, il n’est même pas passé – la formule célèbre de Faulkner, écrite en 195, 1est comme une devise implicite de la littérature de langue allemande cette année. Les six romans que le jury a jugés les plus réussis nous emmènent dans le passé ou dans des strates mythiques de la réalité, de manière ludique, spéculative, inventive ; on y trouve une élégance laconique, une précision douce-amère, une lenteur épique, une violence prête à exploser. »« Ces voyages dans l’espace et le temps ne nous livrent pas de réponses, et encore moins des vérités simples. C’est avec une fascination d’autant plus grande que le lecteur ou la lectrice plonge dans des compositions narratives polyphoniques et dans la sensualité d’une époque qui renvoie toujours aussi à la nôtre. »Depuis l’appel à candidature, les sept membres du jury ont examiné 199 titres parus entre octobre 2017 et le 11 septembre 2018. Font partie du jury du prix du Livre Allemand 2018, outre Christine Lötscher : Christoph Bartmann (Goethe-Institut Varsovie), Luzia Braun (ZDF), Tanja Graf (Literaturhaus Munich), Paul Jandl (critique littéraire indépendant), Uwe Kalkowski (blog littéraire Kaffeehaussitzer) et Marianne Sax (librairie Marianne Sax, Frauenfeld).Avec le Prix du Livre Allemand, la Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung (Fondation de l’Association des Éditeurs et Libraires Allemands) désigne le meilleur roman germanophone de l’année. Le lauréat se verra remettre la somme de 25.000 € ; quant aux cinq finalistes, ils recevront 2500 € chacun.La remise du Prix aura lieu le 8 octobre 2018 à l’hôtel de ville de Francfort, en ouverture de la Foire du Livre. Le Prix du Livre Allemand est décerné par la Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung. Il bénéficie du soutien de la Fondation de la Deutsche Bank ; sont également partenaires du Prix : la Foire du Livre de Francfort et la Stadt Frankfurt.La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre Allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l’étranger. La remise du Prix pourra être suivie en live stream sur www.deutscher-buchpreis.de . Deutschlandfunk et Deutschlandfunk Kultur la diffuseront également dans le cadre de l’émission Dokumente und Debatten en radio numérique et sur www.deutschlandradio.de/debatten