Six nouveaux lauréats pour les Prix Imaginales 2018

Épinal se prépare, plus que deux semaines avant les Imaginales. Cette année encore à l'occasion du dix-septième festival des mondes imaginaires seront remis les prix Imaginales qui récompensent les meilleures œuvres de fantasy parues dans l'année, dans six catégories. On connait maintenant les lauréats 2018.





Catégorie francophone :

Pierre Bordage, Arkane, tome 1 : La Désolation aux éditions Bragelonne



Catégorie Étranger :

Lisa Goldstein, Sombres cités souterraines, traduction de Patrick Marcel aux éditions Les Moutons Électriques



Catégorie Jeunesse :

Ariel Holzl, Les Sœurs Carmines tome 1 : Le complot des corbeaux aux éditions Mnémos



Catégorie Nouvelles :

Angélica Gorodischer, Kalpa Imperial aux Éditions La Volte



Catégorie Illustration :

Yana Moskaluk, Boudicca, chez Actusf



Catégorie Prix Spécial :

Melchior Ascaride / Julien Bétan / Mathieu Rivero, Tout au milieu du monde, aux éditions Les Moutons Électriques



Le jury des Prix Imaginales, composé de journalistes, de traducteurs et de chercheurs et présidé par Jacques Grasser, adjoint au maire de la ville a fait son choix parmi une large sélection de texte et d'illustration autour de la fantasy.La remise des prix aura lieu le samedi 26 mai au cours du festival. Ils rejoindront les lauréats 2018 des prix des écoliers, des collégiens et des lycéens ainsi que le premier lauréat du Prix Imaginales des bibliothécaires pour lequel les votes sont encore ouverts pour quelques jours.