Six ouvrages finalistes pour le 50e Prix Maison de la Presse

Le jury, présidé par l’auteure de Juste avant le bonheur (Albin Michel), accueillera également cette année Valérie Perrin, lauréate du Prix Maison de la Presse 2018, et Alexandre Jardin, parrain de l’association Lire et Faire Lire, partenaire de l’enseigne Maison de la Presse.Voici la liste des six finalistes :L’Île aux enfants, Ariane Bois (Belfond)On n’efface pas les souvenirs, Sophie Renouard (Albin Michel) Surface, Olivier Norek (Michel Lafon)Des hommes couleur de ciel, Anaïs Llobet (L’Observatoire)L’empathie, Antoine Renand (Robert Laffont)Un bref désir d’éternité, Didier Le Pêcheur (JC Lattès)Maison de la Presse est une enseigne du groupe NAP qui constitue le premier réseau culturel de proximité, avec 1400 points de vente indépendants partout en France. Chaque jour, 800.000 clients fréquentent ces magasins qui proposent des produits variés (presse, librairie, jeux et jouets, téléphonie, multimédia, papeterie, etc.).Créé en novembre 1970, le Prix Maison de la Presse est co-géré par le groupe NAP et par le Syndicat National des Dépositaires de Presse (SNDP). Ce prix récompense un roman signé d’un auteur de langue française. Le prix récompense les qualités littéraires d’un ouvrage destiné à un large public.