Six ouvrages finalistes pour le Prix du Livre allemand 2020

Les six finalistes du Prix du Livre allemand sont les suivants :Bov Bjerg, Serpentinen (Claassen, janvier 2020)Dorothee Elmiger, Aus der Zuckerfabrik (Carl Hanser, août 2020)Thomas Hettche, Herzfaden (Kiepenheuer & Witsch, septembre 2020)Deniz Ohde, Streulicht (Suhrkamp, août 2020)Anne Weber, Annette, ein Heldinnenepos (Matthes & Seitz Berlin, février 2020)Christine Wunnicke, Die Dame mit der bemalten Hand (Berenberg, août 2020)Hanna Engelmeier (Institut de sciences culturelles de l'Université de Essen et autrice), porte-parole du jury, déclare : « Les six romans nominés nous ont enthousiasmés par la force de leur langue et leur innovation formelle, mais aussi parce qu'ils font état de manière particulièrement intelligente d'une forme d'urgence politique. Certains puisent à des sources inattendues ou se penchent sur des sujets historiques leur permettant de poser des questions universelles. Cette seconde sélection contient également d'excellents titres traitant de manière tout à fait originale de thèmes biographiques ou contemporains. »Font partie du jury du Prix du Livre Allemand cette année, outre Hanna Engelmeier : Katharina Borchardt (journaliste littéraire, SWR2), David Hugendick (journaliste littéraire, Zeit Online), Chris Möller (passeuse de littérature, Kabeljau & Dorsch, Berlin), Maria-Christina Piwowarski (librairie ocelot, Berlin), Felix Stephan (journaliste littéraire, Süddeutsche Zeitung) et Denise Zumbrunnen (librairie Never Stop Reading, Zurich).Le Prix du Livre Allemand est décerné par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Fondation pour la culture du livre et l'incitation à la lecture de l'Association des Éditeurs et Libraires Allemands). Le lauréat ou la lauréate se verra remettre la somme de 25.000 € ; quant aux cinq finalistes, ils recevront 2500 € chacun.e. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 12 octobre 2020 à 18h en ouverture de la Frankfurter Buchmesse (Foire du Livre de Francfort) et pourra être suivie en direct en ligne.Le Prix du Livre Allemand bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung (Fondation de la Deutsche Bank), ainsi que la Frankfurter Buchmesse et de la Stadt Frankfurt am Main (municipalité de Francfort-sur-le-Main). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre Allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.