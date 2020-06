Six ouvrages retenus pour le Prix Clarens du journal intime 2020

Six ouvrages sont retenus dans la sélection :Patrick Cloux, Durer encore ; un journal intermittent, Actes sudRichard Millet, Journal 2000-2003 Tome III, Éditions Pierre-Guillaume de RouxPhilippe Muray, Ultima Necat III Journal intime (1989-1991) ; Texte établi par : Anne Sefrioui, Les Belles lettresDenis Roche, Temps profond : essais de littérature arrêtée 1977-1984, SeuilAnne-Sophie Subilia, Neiges intérieures, ZOEIñaki Uriarte, Bâiller devant Dieu (journal 1999-2010) ; traduit de l’espagnol par Carlos Pardo, SéguierLe jury est composé de Daniel Arsand (écrivain), Monique Borde (enseignante honoraire des lettres classiques), Michel Braud (professeur de littérature française à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour), Béatrice Commengé (romancière et traductrice), Colette Fellous (écrivaine), Jocelyne François (poète et romancière), Gilbert Moreau (directeur de la revue Les Moments littéraires – président du jury), Robert Thiéry (président de la Fondation Clarens pour l’humanisme).Il se réunira à nouveau début octobre pour sélectionner les 4 livres finalistes et le lauréat sera désigné fin novembre.L’année dernière, le prix avait été décerné au Journal (Les années hongroises 1943-1948) de Sándor Márai , traduit du hongrois par Catherine Fay, postfacé par András Kányádi, annoté par Catherine Fay et András Kányádi, paru chez Albin Michel.