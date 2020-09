Six romans retenus pour le Booker Prize for fiction 2020

La liste dévoilée après le déjeuner des jurés — définitivement un moment critique dans la vie des livres : imaginons un instant le drame et les conséquences d’une indigestion ou intoxication alimentaire…Sur les 162 titres soumis, la liste n’en retient donc que 6, pour ces auteurs de toutes nationalités, écrivant en anglais et publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020.Cette année, des histoires de dystopie dans une vile rendue inhospitalière du fait d’une crise climatique, ou encore la réalité de l’existence au Zimbabwé. On voyagera également en Inde, à travers les relations mère-fille, sur fond de démence sénile.Plus d’autres histoires de femmes africaines, lors de l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie en 1935. Et puis, la vie des habitants de Glasgow, en 1980, autre volet historique….

Diane Cook (USA), The New Wilderness (Oneworld Publications)

Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), This Mournable Body (Faber & Faber)

Avni Doshi (USA), Burnt Sugar (Hamish Hamilton, Penguin Random House)

Maaza Mengiste (Ethiopia/USA), The Shadow King (Canongate Books)

Douglas Stuart (Scotland/USA), Shuggie Bain (Picador, Pan Macmillan)

Brandon Taylor (USA), Real Life (Originals, Daunt Books Publishing)





Plus que quelques semaines de patience, avec d'ores et déjà 2500 £ pour tous les auteurs retenus, et 50.000 £ pour le lauréat...