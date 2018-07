Six titres en compétition pour le Prix Patrimoines / BPE 2018

Le Prix Patrimoines/BPE distingue chaque année un roman de rentrée qui dit le monde tel qu’il va et porte un regard solidaire sur la société. Un roman dont le style célèbre aussi la langue française. Autant de « patrimoines » à transmettre.









Le jury du Prix Littéraire « Patrimoines » créé à l’initiative de la Banque BPE (Groupe La Banque Postale) vient d’arrêter sa sélection 2018. Elle comprend six titres parmi les romans de la rentrée :



Frères d’âme – David Diop (Seuil)

La vérité sort de la bouche du cheval – Meryem Alaoui (Gallimard)

Le malheur du bas – Inès Bayard (Albin Michel)

Tenir jusqu’à l’aube – Carole Fives (L’arbalète-Gallimard)

Tous les hommes désirent naturellement savoir – Nina Bouraoui (JC Lattès)

Roissy – Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser)

Le Jury est composé de :



aniel Picouly, président du jury ; Nathacha Appanah , écrivain, première lauréate du Prix Patrimoines ; Didier Van Cauwelaert, prix Goncourt ; Jean-Marc Ribes, président du directoire de BPE et directeur du pôle patrimonial de La Banque Postale ; Laïla Séfrioui, responsable de la communication de BPE ; François Sureau, avocat, écrivain ; Philippe Vallet, journaliste littéraire; Pierre Vavasseur, écrivain et journaliste au Parisien ; Olivier Weber, prix Albert Londres et Floryse Grimaud, secrétaire générale du prix.



En 2016, le Prix Patrimoines/BPE a couronné Nathacha Appanah pour « Tropiques de la violence » (Gallimard) et en 2017, Véronique Olmi pour « Bakhita » (Albin Michel)



Le Prix « Patrimoines » est doté de 5000 euros. Cette année il sera décerné lundi 24 septembre à 19 heures à l’Hôtel de Choiseul-Praslin dans le VIe arrondissement de Paris. Hôtel particulier classé de la Banque Postale.