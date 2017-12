Six traductions retenues pour la sélection du Prix Russophonie 2018

Créé en 2006 par la Fondation Eltsine et l’Association France-Oural, Le prix Russophonie récompense la meilleure traduction du russe vers le français d’une œuvre écrite originellement en russe, quelle que soit la nationalité de l’auteur. Pour la douzième édition, le jury a retenu cinq traductions parmi un peu plus de soixante-dix ouvrages parus dans l’année.



Le prix sera remis le 3 février à la mairie du 5e, dans le cadre des journées du livre russe et des littératures russophones.









Pour la douzième édition, le jury a retenu a retenu cinq traductions parmi un peu plus de soixante-dix ouvrages parus dans l’année. Elles illustrent toute la diversité de la littérature russe, de L’ours est mon maître où Valentin Pajetnov nous restitue la nature exceptionnelle de son pays jusqu'à l'oeuvre de Vélimir Khlebnikov, considéré comme le plus grand poète de son temps, en passant par le texte autobiographique de Sergueï Dovlatov, Le livre invisible



Evoquons également Suicide de Marc Aldanov qui fait revivre 100 ans plus tard la révolution de 1917, sans oublier un texte brûlant d'actualité : Je suis Tchétchène de German Sadulaev.



Les traducteurs sélectionnés pour le prix 2018 sont :



Yves Gauthier pour L’ours est mon maître de Valentin Pajetnov, Ed. Transboréal

Cécile Giroldi pour Je suis Tchétchène de German Sadulaev, Ed. Louison

Yvan Mignot pour Œuvres : 1919-1922 de Velimir Khlebnikov, Ed.Verdier

Jean-Christophe Peuch pour Suicide de Marc Aldanov, Ed. des Syrtes

Christine Zeytounian-Beloüs pour Le livre invisible suivi du journal invisible de Sergueï Dovlatov, Ed. La Baconnière