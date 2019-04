Sleeping Beauties, de Stephen et Owen King, bientôt adapté en série

Un phénomène inexplicable s’empare des femmes à travers la planète : une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si l’on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritables furies vengeresses.

Bientôt, presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est livré à la violence des hommes.

À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d’étude pour la science ou créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera — t-elle à la fureur des hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ?

Les annonces concernant de nouvelles adaptations des romans de Stephen King ne cessent d’abonder. La dernière en date vient de tomber, il s'agit de Sleeping Beauties. Si le fils King sera en charge du scénario, c’est la chaîne de télévision américaine AMC qui s’occupera de la diffusion. Michael Sugar et Ashley Zalta de Sugar23 en seront les producteurs exécutifs.« Owen et Stephen King ont trouvé la toile de fond idéale pour raconter une histoire fascinante et captivante qui suscite un débat pertinent sur l’égalité des sexes et l’individualité », a déclaré Ashley Zalta, responsable de la production de Sugar23, dans un communiqué. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes face à cette collaboration avec les Kings et avec AMC, qui ont souvent redéfini les genres avec audace. »Un enthousiasme que partagent les deux King. « Je suis extrêmement heureux de voir Sleeping Beauties mis en scène dans un format qui permettra de raconter l’histoire telle qu’elle était censée être racontée, à travers tous ses mystères et drames » a affirmé Stephen King. « Avec Michael Sugar, Ashley Zalta et AMC, nous ne pouvons pas imaginer avoir de meilleure équipe » a rajouté Owen.Le résumé de l’éditeur :Cette énième adaptation vient s’ajouter à la longue liste de longs-métrages en préparation, tirés d’une œuvre de King. Citons notamment Roadmaster qui devrait voir le jour au cinéma cette année, mais aussi Doctor Sleep , la suite de Shining, Le Talisman , et Histoire de Lisey pour ne citer qu’eux.Et pour les moins patients, l’adaptation de Simetierre , paru il y a 35 ans chez Albin Michel dans une traduction de François Lasquin, est actuellement au cinéma.Via Deadline