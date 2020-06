Snow Blind, le thriller d’Ollie Masters et Tyler Jenkins, bientôt à l’écran

Le roman graphique Snow Blind qui réunit Ollie Masters au scénario et Tyler Jenkins au dessin (trad. Sophie Vievard, éditions Glénat), aura droit à son adaptation sur grand écran. Le projet sera porté par le danois Gustav Möller, connu pour avoir écrit et réalisé The Guilty (2018).







Pour rappel, Snow Blind, signé par Ollie Masters et Tyler Jenkins, est un thriller qui se déroule en Alaska. Il suit les aventures de Teddy, un jeune homme qui va voir sa vie chamboulée après avoir découvert la véritable identité de son père. En France, l’album est publié aux éditions Glénat dans une traduction de Sophie Vievard. Selon Deadline , de nombreux studios seraient actuellement en train de batailler pour cette adaptation cinématographique. Le projet y est décrit comme un mélange entre Prisoners (2013) de Denis Villeneuve et À bout de course (1988) de Sidney Lumet.D’après les premières informations, le film, qui sera réalisé par Gustav Möller, devrait mettre en vedette le célèbre acteur américain Jake Gyllenhaal (Brothers, Zodiac, Nocturnal Animals).Patrick Ness, auteur majeur de la littérature jeunesse anglo-saxonne, sera en charge du scénario. L’auteur de Quelques minutes après minuit travaille en parallèle sur un remake de Sa Majesté des mouches aux côtés de Luca Guadagnino. Dans le monde du cinéma, il est également connu pour avoir créé Class, une série télévisée de science-fiction.Pour rappel, Snow Blind, signé par Ollie Masters et Tyler Jenkins, est un thriller qui se déroule en Alaska. Il suit les aventures de Teddy, un jeune homme qui va voir sa vie chamboulée après avoir découvert la véritable identité de son père. En France, l’album est publié aux éditions Glénat dans une traduction de Sophie Vievard.

Voici le résumé de la maison pour Snow Blind :

La vengeance est un plat qui se mange froid

Comment réagiriez-vous si vous découvriez que vos parents n’étaient pas ceux que vous pensiez ? La vie de Teddy, jeune lycéen grandissant dans une banlieue résidentielle en Alaska, bascule le jour où il poste innocemment une photo de son père sur les réseaux sociaux et découvre qu’il fait partie d’un programme de protection des témoins ! Un homme assoiffé de vengeance débarque alors en ville, en même temps qu’une cohorte d’agents du FBI... Et si les raisons qui ont poussé son père à entrer dans ce programme étaient moins innocentes qu’il ne le prétend ?

Ollie Masters et Tyler Jenkins signent un thriller mordant comme le froid polaire. Un récit noir sur fond blanc, sauvage comme le Grand Nord.