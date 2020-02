Sofia Aouine, Prix Beur FM Méditerranée - TV5Monde 2020

Editeur : La Martiniere

Genre : littérature

Total pages : 208

Traducteur :

ISBN : 9782732487960



Rhapsodie des oubliés

de Aouine, Sofia

" Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle s'appelle rue Le¿on, un nom de bon Franc¿ais avec que des me¿te`ques et des visages bruns dedans ".Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbe`s, la Goutte d'Or, Paris XVIIIe. C'est l'a^ge des possibles : la se`ve coule, le coeur est plein de ronces, l'amour et le sexe torturent la te^te. Pour arracher ses de¿sirs au destin, Abad devra briser les re`gles. A` la manie`re d'un Antoine Doinel, qui veut re¿aliser ses 400 coups a` lui.Rhapsodie des oublie¿s raconte sans concession le quotidien d'un quartier et l'odysse¿e de ses habitants. Derrie`re les cliche¿s, le crack, les putes, la violence, le de¿sir de vie, l'amour et l'enfance ne sont jamais loin.Dans une langue explosive, influence¿e par le roman noir, la litte¿rature naturaliste, le hip-hop et la soul music, Sofia Aouine nous livre un premier roman e¿blouissant.

