Sofia Coppola s'associe avec Apple pour adapter un roman d'Edith Wharton

Disponible en France depuis le 1er novembre, le service de streaming Apple TV+ ne propose qu’un petit catalogue de contenus originaux par rapport à ses concurrents. La multinationale tâche de rattraper son retard et s’associe régulièrement avec des réalisateurs et réalisatrices de renom pour étoffer son contenu. Sofia Coppola est donc la dernière venue sur une longue liste de noms célèbres qui comprend notamment Alfonso Cuarón et Oprah Winfrey...La réalisatrice n'est pas à son coup d'essai avec Apple puisque ce projet fait suite à la réalisation par Coppola de On the Rocks, le premier long-métrage produit par Apple TV, en partenariat avec le distributeur américain A24. Le film avec Bill Murray et Rashida Jones sortira cette année. Le duo Coppola Murray avait déjà travaillé ensemble sur « A Very Murray Christmas », une comédie réalisée pour Netflix, au moment des fêtes de fin d’année.Publié pour la première fois en 1913, Les beaux mariage ou The Custom of the Country dans son titre original (traduction par Suzanne V. Mayoux aux editions La Découverte) se concentre sur Ondine Spragg , une jeune fille du Midwest qui tente de se faire une place dans la société new-yorkaise. Pour cela elle va utiliser une des seules armes à sa disposition : le mariage. Son ambition va ainsi la pousser à la conquête d' hommes susceptibles de lui apporter tout ce qu’elle désire : à la fois le luxe et le plaisir, mais aussi et surtout la respectabilité.Le talent d'observation d'Edith Wharton fait ici merveille dans cette fresque qui met en scène un monde en mouvement : une classe qui meurt pour laisser place à un monde moderne où Ondine Spragg a toute sa place.« Undine Spragg est mon anti-héroïne littéraire préférée, et je suis ravi de la présenter à l’écran pour la première fois », a déclaré Coppola. Si ce projet ce concrétise ce serait la première série télévisée de Coppola depuis le tout début de sa carrière, lorsqu’elle avait cocréé et réalisé Hi Octane une courte émission pour Comedy Central.Via The Hollywood Reporter