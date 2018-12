Soixante jours, de Sarah Marty, reçoit le prix Pèlerin du témoignage

Le prix Pèlerin du témoignage a été décerné à Sarah Marty pour son livre Soixante jours, publié par les éditions Denoël. Créé il y a dix ans, le prix Pèlerin entend prolonger l'engagement du magazine : « Témoigner est une démarche qui s’inscrit dans les gènes du christianisme », souligne la rédactrice en chef Catherine Lalanne.

Ce témoignage extraordinaire est né d'une rencontre, celle, un soir d'été, de Sarah Marty, propriétaire d'une vaste maison dans les Yvelines, et de Yoldas, maçon kurde qui lui propose de reconstruire le mur d'enceinte écroulé de sa propriété. Au fil des jours, Yoldas va se confier, raconter son histoire. Comme un pont suspendu entre sa vie et celle de Sarah, comme s'il existait une reconnaissance entre les pauvres hères qui traînent la mort à leurs basques.

Cette année, 20 lecteurs de Pèlerin ont participé au jury et ont choisi le témoignage le plus touchant parmi les huit sélectionnés pour la 10e édition du Prix. Ils étaient rejoints par la marraine du prix 2018, Lucie Tesnière, auteure du livre Madame, vous allez m’émouvoir chez Flammarion.Sarah Marty est diplômée de l’ESEC Paris (École supérieure d’Études Cinématographiques). Après avoir été scripte et assistante-réalisatrice sur des publicités et des longs métrages, elle est désormais productrice. Suite à sa rencontre avec Yoldas, un kurde qui a fui la Turquie avec quatorze de ses compatriotes, elle raconte son histoire dans Soixante jours.Le résumé de l'éditeur pour Soixante jours :Sarah Marty - Soixante jours - Denoël - 9782207142257 - 20 €