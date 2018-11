Solange compte désormais 30 Millions d'Amis

#PRIXLITTERAiRE – Pour son édition 2018, les jurés du prix 30 Millions d’amis ont récompensé le livre de Solange, Autoportrait en chienne, qu’a fait paraître L’Iconoclaste. 36 années de récompenses animales, ça fait aboyer, mugir, meugler ou miauler, tout dépend...







Ina Mihalache, de son vrai nom, a été saluée par un jury qui compte entre autres Michel Houellebecq, Irène Frain ou encore Didier Van Cauwelaert. Obtenant 5 voix des 7 jurés, le roman est présenté comme « un livre d’époque », par Irène Frain.

Et son auteure n’aura pas manqué d’humour : « Le jury a fait preuve d’une exceptionnelle maturité littéraire, car le livre avait tout pour déplaire. La 4e de couverture est la plus bête que j’ai vue de ma vie et on a quand même voté pour ce livre ! », lance-t-elle, citée par l’AFP.

Un livre qui n’avait d’ailleurs pas laissé la rédaction indifférente, loin de là : « Au fil des 200 pages, elle trace des épisodes, des saynètes, des moments d’un quotidien partagé derrière la caméra, ce qu’on ne voit pas. Elle y raconte un étrange jeu de miroir entre l’animal et l’artiste. Des points communs et des différences, mais aussi des envies et des dégoûts, elle en fait un roman. Ça change de YouTube, ça change des tics, des expressions qui peuvent énerver et les chapitres courts se dévorent. »

Le jury a également salué le livre Théorie du tube de dentifrice, de Peter Singer, publié chez Les Gouttes d’Or (traduction Anatole Pons).

Et si chacun d’entre nous pouvait changer la société ? Avec Théorie du tube de dentifrice, Peter Singer retrace la vie et les méthodes d’Henry Spira. À lui seul, cet activiste américain a réussi à faire plier McDonald’s, le directeur du FBI ou encore L’Oréal. Son modus operandi : des cibles soigneusement sélectionnées, de l’empathie envers ses ennemis, des propositions alternatives. Et, quand le dialogue ne suffit pas, la confrontation. À la fois biographie et manifeste, ce livre est un shoot d’inspiration pure.

« Malgré le titre stupide, nous avons couronné le meilleur livre », a déclaré Michel Houellebecq.



Malheur ovin-cus...