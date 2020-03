Son vrai visage, de Karin Slaughter, adapté en série

Le métier de Laura consiste à soigner les troubles de la parole. Dans sa profession, elle est reconnue et admirée. Elle a pourtant plus de difficultés quand il s’agit de faire parler sa fille de trente ans, qui semble collectionner les échecs en tout genre.

Il aura suffi qu’elle l’invite au restaurant pour avoir une vraie discussion mère-fille,

Il aura suffi qu’un gamin armé entre en scène,

Il aura suffi d’un unique coup de couteau,

Pour que tout bascule.

Andy vient de voir sa mère tuer un homme. Sans une once d’hésitation. Efficace. Calme.

Andy vient de comprendre que sa mère n’est peut-être pas celle qu’elle prétend.

Et, maintenant que les masques tombent, la voix de ces deux femmes pourrait bien ne plus jamais se faire entendre.

Sorti pour la première fois aux Etats-Unis en 2018, dans une co-édition de William Morrow and Company et HarperCollins Publishers, le roman de Karin Slaughter se présente comme un thriller psychologique.La version française du titre est parue l’année suivante chez Harpercollins France, sous le titre Son vrai visage, dans une traduction de Ève Vila.Résumé du livre :Comme le rapporte Deadline , le roman va faire l’objet d’une mini-série de huit épisodes, confectionnée par une équipe en majeure partie féminine.

Ainsi retrouve-t-on à la réalisation Lesli Linka Glatter. L’écriture du scénario a quant à elle été confiée à Charlotte Stoudt, qui est aussi aux manettes de la production aux côtés de Bruna Papandrea, Steve Hutensky et Casey Haver de Made Up Stories, et Karin Slaughter, Janice Williams, Spiro et Glatter.



La réalisatrice américaine de télévision Minkie Spirofait fait également partie de l’équipe de la direction.



La version en série de Pieces of her verra les actrices Toni Collette et Bella Heathcote incarner, de manière respective, les rôles des deux protagonistes Laura et Andy.

Aucune information quant à la date de sortie n’a pour l’heure été communiquée par Netflix.