Sons of Philadelphia, le nouveau film de Jérémie Guez

Jérémie Guez est d’abord romancier, avec notamment Balancé dans les cordes (ed. J'ai lu), récompensé par le prix du polar SNCF en 2013, et scénariste (La nuit a dévoré le monde, Rebelles…). En 2018, il coche la case réalisateur de son CV avec Bluebird, un thriller froid et violent.Sons of Philadelphia, son prochain projet, compte déjà au casting Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe, Ryan Philippe ou encore Paul Schneider. Il sera réalisé en langue anglaise et sortira dans nos salles le 13 janvier 2021.Le film se présente comme « une histoire de famille, d’amitiés et de loyautés trahies dans le violent milieu criminel de Philadelphie ». Après la disparition tragique de sa petite sœur, Peter Floyd voit sa famille se perdre dans des histoires de vengeance.Des années plus tard, alors que son cousin Michael, qui gère un petit cercle de mafieux irlandais à Philadelphie, commence à perdre pied, un nouveau cycle de violence s’enclenche, réveillant les vieux démons familiaux.