Sony annonce la suite des aventures de Venom au cinéma

Tom Hardy (Eddie Brock dans Venom) (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0)

Pour ce nouveau Venom, le magazine Variety rapporte que la scénariste et productrice Kelly Marcel, l’une des scénaristes du premier film, serait officiellement de retour et fera partie de l'équipe du second volet des aventures de l’anti-héros.L'ancienne scénariste de 50 Nuances de Grey se voit alors confier une tâche difficile : compléter l’univers qu’est en train de bâtir Sony avec un film sur Morbius — autre super-vilain célèbre de Spider-Man, avec Jared Leto dans le costume — tout en profitant de l’enthousiasme généré par le récent Spider-Man : New Generation.L'acteur Tom Hardy, qui interprète le personnage principal et l'hôte de Venom, Eddie Brock, et Michelle Williams, qui campe l’ex-femme d’Eddie, Anne Weying, seront eux aussi de retour.