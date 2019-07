Sony et HarperCollins se rapprochent, pour plus d'adaptations

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Le projet trottait dans la tête d'Elizabeth Gabler depuis la fermeture de la filiale Fox 2000 par Disney, après le rachat de 20th Century Fox : comment rapprocher les secteurs du cinéma et du livre ? Facile, pour la productrice, qui dispose des contacts dans les deux milieux et se chargera donc de faire se rencontrer les bonnes personnes par l'intermédiaire de sa propre société, dont le nom reste pour l'instant inconnu.







« Au cours des deux dernières décennies, notre filiale [Fox 2000, NdR] s'est développée en construisant un catalogue de films principalement axé sur des adaptations d'œuvres littéraires, aussi bien en fiction qu'en non-fiction », rappelle Elizabeth Gabler dans un communiqué qui vient officialiser la création de sa société.



Le rapprochement avec Sony serait dû aux bonnes relations entre Gabler et Rothman, certes, mais aussi aux prochaines perspectives de rachats et rapprochements qui vont bouleverser le paysage audiovisuel américain. Paramount aurait pu faire l'affaire, mais Viacom, la maison-mère, aurait dans l'idée de rapprocher le groupe de CBS, qui possède un éditeur, Simon & Schuster, un concurrent de HarperCollins.



Quant au groupe Disney, il n'aurait pas souhaité faire appel aux services de Gabler au regard des résultats au box-office de ses films... Soit.

Elizabeth Gabler a pourtant produit quelques succès critiques et publics, souvent tirés d'œuvres, comme L'Odyssée de Pi, d'après le roman de Yann Martel, Nos étoiles contraires, d'après John Green, ou encore Le Diable s'habille en Prada, tiré du livre de Lauren Weisberger.



Hasard du calendrier, Disney va distribuer en salles plusieurs films de Fox 2000, dans les prochains mois : The Art of Racing in the Rain, de Simon Curtis, The Woman in the Window, de Joe Wright, ou encore News of the World de Paul Greengrass. Trois films qui sont tirés d'autant de livres publiés par HarperCollins, ce qui révèle que les intentions de Gabler ne datent pas d'hier...