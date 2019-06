Sophie Blandinières lauréate du 10e prix Françoise Sagan

Le 10e prix Françoise Sagan @FSaganOfficiel attribué au roman « Le sort tomba sur le plus jeune » de Sophie Blandinières chez @Ed_Flammarion. pic.twitter.com/i4ieQLsEIQ — Bernard Lehut (@BernardLehut) 14 juin 2019

“Je suis là pour nager, pour couler, pour sortir de l’eau casquée et en colère. Je suis venue empêcher que des enfants soient inhumés avec les faits sans clairons. On leur doit bien une oraison funèbre. Je suis venue porter plainte. Je suis venue réveiller les petits cadavres, leur prêter ma voix de stentor, faire une chaîne avec eux et nous allonger sur les places, sur les routes, nous suspendre aux nuages, nous jeter avec la pluie, menacer enfin, troubler l’ordre public en étant simples et laids, pitoyables et repoussants, prêts à horrifier.” C’est une histoire d’enfants, dont elle fut, qui ne grandiront jamais comme les autres, prisonniers à perpétuité de ces années où ils ont été les jouets de prédateurs, pédophiles ou parents incestueux.

Pour les raconter tous, Sophie Blandinières livre un roman aussi brûlant qu’une déposition collective.

Le Prix a été créé en 2010 par Denis Westhoff, en l’honneur de sa mère Françoise Sagan. Il déclare : « J’ai créé le Prix Françoise Sagan pour honorer sa mémoire, mais je l’ai surtout créé pour honorer les livres et je l’espère, pour inciter les gens à lire. Le Prix Françoise Sagan, bien qu’il récompense le plus beau roman du printemps, doit aussi honorer tous ceux qui aiment les livres : auteurs, éditeurs, libraires, chroniqueurs de la vie littéraire, imprimeurs... »Il est remis au début de juin, et « distingue une fiction en langue française, un roman ou une nouvelle publiée depuis l’automne précédent la remise du prix. En l’occurrence, ce livre sera qualifié de “plus beau roman du printemps”. Ce prix tente, dans la mesure du possible, de s’adresser à un auteur n’ayant pas encore reçu de prix ou de récompenses littéraires majeurs au cours des derniers mois. »Le prix souhaite privilégier une révélation plutôt qu’un talent déjà confirmé. La sélection des titres en compétition est établie par les jurés, chacun proposant un ou deux livres qui peuvent concourir. Cette année les ouvrages en lice étaient :Arcadie, Emmanuelle Bayamack-Tam, P.O.L.Le sort tomba sur le plus jeune, Sophie Blandinières, FlammarionLe discours, Fabrice Caro, GallimardLes enténébrés, Sarah Chiche, Le SeuilMonsieur Viannet, Véronique le Goaziou, La Table rondeComment tout a commencé, Philippe Joanny, GrassetLe matin est un tigre, Constance Joly, FlammarionLes impatients, Maria Pourchet, GallimardNietzsche au Paraguay, Christophe et Nathalie Prince, FlammarionL’enlèvement des Sabines, Émilie de Turckheim, Héloïse d’OrmessonVigile, Hyam Zaytoun, Le TripodeC’est donc Sophie Blandinières pour son titre Le sort tomba sur le plus jeune publié chez Flammarion qui est lauréate du Prix Françoise-Sagan 2019. Elle succède à la gagnante de l’année passée, Violaine Huisman, saluée pour Fugitive parce que reine, publié chez Gallimard.Le jury était composé d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Denis Westhoff, membres permanents, et de Julien Cendres, Élisabeth Fouché, Estelle Gentilleau, Violaine Huisman, Pauline Jallon, Anne Laure Vial, Mazarine Pingeot, Romain Sardou et Martine Freedman.Le résumé de l'éditeur pour Le sort tomba sur le plus jeune :Sophie Blandinières — Le sort tomba sur le plus jeune — Flammarion — 9 782 081 479 593 — 15,00 €.