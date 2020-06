Sophie De Mullenheim reçoit le Prix Renaudot des Benjamins 2020

1917, à quelques kilomètres du front où s'affrontent Français et Allemands. C'est là que survivent Pierrot, 12 ans, et son grand-père, dans la ferme familiale. Grâce à sa chienne Miette, le jeune garçon trouve le courage et la force d'affronter la souffrance et la mort. L'amitié qui les lie est ce qu'il reste de plus précieux à Pierrot. Mais la guerre les sépare : Miette est réquisitionnée pour servir de chien-messager sur le front...

Sophie De Mullenheim, lauréate 2020 du Prix Renaudot des Benjamins, succède à Pauline Alphen, saluée en 2019 pour La vraie vie de l’école (Éditions Nathan).Le résumé de l'éditeur pour Pierrot et Miette, Héros des tranchées :La sélection 2020 du prix était la suivante :Pierrot et Miette, Héros des tranchées, Sophie De Mullenheim, FleurusLa nouvelle, Cassandra O'Donnell, Flammarion Jeunesse Père CastorLa révolte des animaux moches, Coline Pierré, RouergueMegumi et le fantôme, Éric Senabre, Gloria Pizzilli, Didier JeunesseAli Bla Bla, Emmanuel Trédez, Benoît Perroud, Didier JeunesseLe Prix Renaudot des Benjamins a été créé en 1995 par l'association des Amis de Théophraste Renaudot.