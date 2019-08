Soumission de Houellebecq : le projet de série annulé, “plus d'actualité”

Guillaume Nicloux et Michel Houellebecq - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Guillaume Nicloux et Michel Houellebecq - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s’engage dans la carrière universitaire. Peu motivé par l’enseignement, il s’attend à une vie ennuyeuse, mais calme, protégée des grands drames historiques. Le pays vit au terme d’une élection présidentielle qui a conduit Mohammed Ben Abbes, de la Fraternité musulmane, à la tête du pouvoir.

Invité par Estivalitude, le réalisateur, qui va prochainement sortir Thalasso, avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu l’a dévoilé : Soumission, qui devait être son prochain projet, est mis en attente. Le roman, qui avait été piraté une dizaine de jours avant sa sortie , en décembre 2015, devait être transformé en série. Guillaume Nicloux allait écrire avec Nathalie Leuthreau et Victor Rodenbach.Mais quand on lui pose la question de cette adaptation, Guillaume de Nicloux nie, tout simplement : « Non. Pour l’instant il y a une éventualité d’adaptation de Soumission, mais qui ne serait plus en série. »Et de poursuivre : « Mais c’est plus d’actualité pour l’instant. Le projet reste en suspens. »Le roman était d’ailleurs sorti quelques jours avant les attentats survenus dans la rédaction de Charlie Hebdo provoquant une vague d'émotion plus grande encore.À écouter à 41'30...