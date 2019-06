Sources et chemins de la poésie : une exposition dédiée à René Char

Proche du surréalisme à ses débuts, René Char a marqué le XXe siècle de ses poèmes imprégnés par la Seconde Guerre mondiale et son engagement dans la Résistance, il publie en 1948 le recueil Fureur et mystère. Il nourrit son inspiration avec les paysages et décors du Vaucluse, son « pays » natal.L’exposition René Char offre au spectateur un plongeon dans |a vie du poète et de son œuvre, depuis Le soleil des eaux (1949) et Les matinaux (1950), jusqu’aux recueils de La nuit talismanique (1972) et d’Aromates chasseurs (1975).Elle s'articule en quatre sections chronologiques. Des collections publiques et privées prêtent œuvres, manuscrits, photographies, estampes et dessins, ou encore fragments qui président à la naissance de poèmes.L’exposition fait aussi revivre les lieux où vécut René Char, tandis que plusieurs livres rares révèlent des amitiés et dialogues avec des artistes contemporains, tels Maria Helena Vieira da Silva, Joan Miró, Georges Braque, Victor Brauner, Pierre Charbonnier, Louis Fernández.Au programme, des parcours commentés de l’exposition, pour éclairer l’univers poétique de René Char. Des balades-découvertes « Promenons-nous en poésie » à partager en famille. Un concert inspiré du poème « Lettera amorosa » de René Char et Claudio Monteverdi, adapté par Jeanne Zaepffel.​​​​​​​Mais aussi 3 conférences : « Je suis né comme le rocher » : René Char et la poésie des pierres, par Anne Gourio ; Tutoyer la terre : formes du dialogue de René Char avec la nature, par Danièle Leclair et enfin La poésie « tempérée » de René Char, ou le vœu de la naïveté, par Olivier Belin.Plus d'information sur le site de la Fondation