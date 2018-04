Sous les pavés, les livres : Senlis ouvre son Salon littéraire

Le salon « Sous les pavés, les livres » est un salon littéraire organisé par la librairie Saint-Pierre de Senlis qui aura lieu le samedi 2 juin de 11 h à 19 h en plein cœur du centre-ville historique. Un salon pas comme les autres, car c’est la première fois qu’un partenariat blogueurs littéraires/libraires aura lieu.





En effet des tables rondes et interviews ponctueront la journée de dédicaces avec aux commandes trois blogueuses littéraires en vogue, Agathe, Bénédicte et Sonia (Agathe the Book, au fil des livres, Books, moods and more).

Des auteurs de renom nous font le plaisir de venir comme : Véronique Olmi, Monica Sabolo, François-Henri Désérable, Colombe Schneck ou encore Diane Ducret.

C’est également l’occasion de recevoir des primo romanciers, dont le talent est incontestable et qui préparent de belles histoires à venir, Sébastien Spitzer (Prix Stanislas 2017 finaliste du prix des Lectrices du Elle) avec Ces rêves qu’on piétine, ou encore Julien Sandrel avec La chambre des merveilles, évènement de la foire de Francfort dont les droits ont été vendus dans 18 pays avant parution.

Informations pratiques :

2 juin 2018 de 11 h à 19 h.

Librairie Saint-Pierre de Senlis

1 rue Saint-Pierre 60300 Senlis