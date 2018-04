Sous les pavés, une exposition pour vivre Mai 68 en bande dessinée

Le vernissage aura lieu en présence d’Éric Warnauts et Guy Raives, dès 18 h 30. La soirée débutera par une rencontre

autour de Mai 68

et se poursuivra avec une séance de dédicace. Plus qu’un historique dans les journées de manifestation, c’est en s’appuyant sur d’importantes recherches documentaires et de nombreux témoignages qu’ils ont voulu dévoiler la révolte étudiante sous un nouvel angle.

Du 26 avril au 26 mai, à la librairie Bulle en vrac, dans le 5e arrondissement de Paris, l’exposition proposera aux visiteurs de découvrir en avant-première 21 planches de dernier album des deux auteurs. Le duo des Suites Vénitiennes revient en librairie le 27 avril avec Sous les pavés aux éditions Le Lombard.