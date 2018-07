Sous un ciel nouveau, de Fujii et Hirai, 12e Prix Asie de la Critique ACBD

« Kei Fujii et Cocoro Hirai livrent dans ce volume une déclinaison de destins ancrés dans le quotidien et pourtant terriblement bouleversants, saisis et accompagnés dans ces moments où tout bascule. Ils marient à merveille tragique des situations, délicatesse du regard et subtilité dans la mise en scène », expliquent les membres de l’ACBD dans un communiqué.

Le Prix Asie de la Critique ACBD distingue une bande dessinée asiatique remarquable parue en français entre juillet 2017 et juin 2018.

Le résumé de l’éditeur pour Sous un ciel nouveau :

Sous un ciel nouveau, c’est un recueil de quatre histoires explorant les liens humains dans toute leur subtilité... Un couple de campagnards décide de tout faire pour garder à flot le café que leur défunt fils tenait avec tant d’amour à Tokyo. À l’âge de la retraite, loin de leurs racines et de leurs repères, c’est une nouvelle vie qui commence pour eux... Naoto n’a plus que sa mère. Celle-ci sent bien que son fils envie les autres enfants, qui peuvent s’entraîner au base-ball avec leur père. Que faire pour adoucir la solitude de son garçon ? Yayoi a enfin trouvé l’âme sœur ! L’homme qui l’a abordée à la librairie, charmant, gentil et élégant, a tout du prince charmant. Pourtant, malgré la façade avenante de son fiancé, elle se doute qu’il y a anguille sous roche... Date et Abe sont amis d’enfance. Tous deux à la croisée des chemins pour leur carrière de sportifs, ils se remémorent le cours d’histoire le plus marquant de leur enfance, qui leur a appris une chose : la vie est courte, trop courte ! D’abord succès sur Internet, Sous un ciel nouveau a reçu une seconde consécration en 2017, sous la forme d’une recommandation du prestigieux Japan Media Arts Festival. Avec finesse et surtout beaucoup de tendresse, ce recueil met en scène une galerie de personnages qui découvrent ou redécouvrent le sens de la famille, de l’amitié et, finalement, de l’amour, tout simplement !





< >

Quatre autres titres étaient en lice :

L’Atelier des sorciers de Shirahama Kamome, Pika

Made in Abyss de Akihito Tsukushi, Ototo

Tokyo, amour et libertés de Kan Takahama, Glénat

La Virginité passé 30 ans de Atsuhiko Nakamura et Bargain Sakuraichi, Akata