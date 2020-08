Spider woman, prochaine super héroïne à l’écran ? 

Après avoir annoncé un premier projet cinématographique autour du personnage de Cassandra Webb alias Madame Web, dirigé par S.J. Clarkson (The Defenders, Collateral), Sony Picture devrait porter une nouvelle héroïne Marvel à l’écran. Si son identité reste pour le moment secrète, les spéculations vont bon train...

D’après Deadline , l’autrice américaine Olivia Wilde, qui a fait ses premiers pas en tant que réalisatrice avec Booksmart, sorti en 2019, dirigera le nouveau projet de Sony Pictures. Si peu d’informations ont pour le moment été révélées, le film devrait se concentrer sur un personnage féminin de l’univers Marvel.Katie Silberman, scénariste de Booksmart, devrait également faire partie du projet. Amy Pascal sera à la production, aux côtés de Rachel O’Connor.Les représentants de Sony Pictures n’ont fait aucune déclaration. Le titre du film et l’identité de l’héroïne restant ainsi inconnus. Pour autant, le média américain laisse entendre qu’il pourrait s’agir de Spiderwoman, l’alter ego de l’homme-araignée.Pour rappel, le personnage de fiction apparaît pour la première fois sous le nom de Jessica Drew en 1977 dans le comic book Marvel Spotlight vol. 1 #32, intitulé On the Spider-Woman, créé par Archie Goodwin, Jim Mooney et Sal Buscema. La femme araignée s’est ensuite incarnée dans le rôle de Julia Carpenter, également connue sous le nom de Arachne, conçu en 1984 par Jim Shooter et Mike Zeck.