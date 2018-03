Spielberg rassurant sur le prochain film : “Tintin n'est pas mort !”

Steven Spielberg est très attaché au petit journaliste à la houppette ; The Adventures of Tintin : Prisoners of the Sun, sera le deuxième film inspiré des albums de Hergé. Et c’est à Peter Jackson que la réalisation a été confiée, comme prévu.









Rappelons qu’en 2011, quand sort le premier opus, Le secret de la licorne, cela fait déjà 28 ans que Spielberg avait acheté les droits audiovisuels. L’attente fut longue, et pas certain que le résultat fut à la hauteur de ce que les fans attendaient.

Mais voilà : si le premier film n’a pas connu un grand succès, cela n’empêchera en rien le suivant de se faire. D’ailleurs, en mettant la main sur l’adaptation, il s’agissait d’une trilogie qui était dans les tuyaux.

Auprès de Première, Spielberg se montre rassurant : Peter Jackson va se mettre au travail, et « si tout va bien, il va bientôt se mettre à travailler sur le script ». Cependant, le film n’arrivera pas de suite.

« Comme il faut compter deux ans de travail d’animation sur le film, à votre place, je n’espérerais pas le voir avant environ trois ans. Mais Peter va s’y tenir. Tintin n’est pas mort », conclut Spielberg.

Prisoners of the Sun reprendra deux albums parmi les plus mystiques d’Hergé : Les Sept Boules de Cristal et Le Temple du Soleil.