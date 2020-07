Star de L'Attaque des Titans, Haruma Miura est mort

C’est son manager qui aurait découvert le corps inconscient du comédien : transporté à l’hôpital, il n’a pas pu être réanimé. La presse japonaise évoque la découverte d’une lettre de suicide écrite de sa main qui expliquerait son geste.



Si Haruma Miura s’est fait connaître grâce à son premier rôle dans L’Attaque des Titans en 2015, il était également très actif à la télévision et au théâtre. Enfant star, il fait sa première apparition à la télévision à l’âge de 7 ans et a déjà joué dans de nombreuses adaptations de mangas au Japon, à commencer par Gokusen en 2008.



En parallèle de sa carrière d’acteur, il poursuit le rêve de devenir chanteur et fonde avec des camarades de classe le groupe Brash Brats dès 2005. Si le groupe a fini par se séparer, Haruma Miura n’avait pas abandonné la musique et devait sortir le 26 août Night Diver, son second single.



Sa mort a provoqué de nombreuses réactions et hommages. Un des ses anciens partenaires de jeu, le comédien Yoshio Inoue, a tenu à s’exprimer à ce sujet dans le talk-show Sunday Japon : « Comment devons nous accueillir sa mort ? C’est un acteur qui n’a eu de cesse de délivrer des messages sur l’importance du courage dans ses rôles, concentrons-nous là dessus. »

Crédit photo : L'ATTAQUE DES TITANS - 2015

Via Top News