Station Eleven d'Emily St. John Mandel adapté en série pour HBO Max

Un soir d’hiver à l’Elgin Theatre de Toronto, le célèbre acteur Arthur Leander s’écroule sur scène, en pleine représentation du Roi Lear. Plus rien ne sera jamais comme avant. Dans un monde où la civilisation s’est effondrée, une troupe itinérante d’acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l’espoir en jouant du Shakespeare et du

Beethoven. Ceux qui ont connu l’ancien monde l’évoquent avec nostalgie, alors que la nouvelle

génération peine à se le représenter. De l’humanité ne subsistent plus que l’art et le souvenir. Peut-être l’essentiel.



Entre l’avant et le présent, Station Eleven entrelace sur des décennies la destinée de personnages inoubliables. Élégie sur la condition humaine, ce livre à la construction vertigineuse envoûte le lecteur par sa puissance romanesque et émotionnelle.

Après Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie c'est au tour de Station Eleven de se voir adapter en mini série HBO Max. Vendu à plus d'un million d'exemplaires sur le territoire américain, ce roman dystopique se déroule dans un monde post-apocalyptique après qu'un virus ait ravagé la Terre. Il parait en 2016 en France grâce à la traduction de Gérard de Chergé aux éditions Rivages.Voici le résumé de l'éditeur :Patrick Sommerville, à qui l'on doit notamment Maniac sur Netflix, sera en charge de son adaptation à l'écran. Hiro Murai, Scott Steindorff, Scott Delman, Dylan Russel et Nate Matteson seront à la production.Si aucune date de diffusion n’est annoncée pour l’instant on sait déjà qui sera à l'affiche de cette mini série de 10 épisodes. Himesh Patel (The Aeronauts, EastEnders) incarnera Jeevan, un ex-étudiant en médecine, aujourd'hui au chomage et qui devient leader - un peu malgré lui - lorsque la grippe frappe le monde. Mackenzie Davis (Black Mirror, Halt & Catch Fire) interprétera Kirsten, une survivante et actrice qui fait partie d'une troupe.Pour rappel, HBO Max devrait être lancé au printemps 2020.