Stefano Massini et Eduardo Halfon, Prix du Meilleur Livre Étranger Sofitel

Sous l'égide des Escales Littéraires Sofitel, le Prix du Meilleur Livre Étranger Sofitel a été attribué, dans la catégorie essai, à l’Italien Stéphano Massini pour Les frères Lehman (Globe), traduit par Nathalie Bauer, et, dans la catégorie roman, au Guatémaltèque Eduardo Halfon pour Deuils (La Table ronde), traduit par David Fauquemberg.









La remise du Prix du Meilleur Livre Étranger Sofitel, dans les catégories Roman et Essai, a eu lieu au sein du prestigieux Sofitel Paris Le Faubourg, en présence de personnalités reconnues du monde littéraire et de l’édition.



Le résumé de l'éditeur pour Les frères Lehman :



11 septembre 1844, apparition. Heyum Lehmann arrive de Rimpar, Bavière, à New York. Il a perdu 8 kilos en 45 jours de traversée. Il fait venir ses deux frères pour travailler avec lui. 15 septembre 2008, disparition. La banque Lehman Brothers fait faillite. Elle a vendu au monde coton, charbon, café, acier, pétrole, armes, tabac, télévisions, ordinateurs et illusions, pendant plus de 150 ans. Comment passe-t-on du sens du commerce à l'insensé de la finance ? Comment des pères inventent-ils un métier qu'aucun enfant ne peut comprendre ni rêver d'exercer ? Grandeur et décadence, les Heureux et les Damnés, comment raconter ce qui est arrivé ? Non seulement par les chiffres, mais par l'esprit et la lettre ? Par le récit détaillé de l'épopée familiale, économique et biblique. Par la répétition poétique, par la litanie prophétique, par l'humour toujours. Par une histoire de l'Amérique, au galop comme un cheval fou dans les crises et les guerres fratricides.



Le résumé de l'éditeur pour Deuils :



Le point de départ de Deuils, c'est le retour du narrateur dans la maison de ses grands-parents où Salomon, son oncle, avait vécu avant de se noyer à l'âge de cinq ans dans le lac Amatitlan. À partir de là, le récit se construit comme un puzzle narratif où se mêlent des souvenirs épars, afin de reconstituer l'histoire de sa famille. Mais comment faire la distinction entre les souvenirs bien réels et ceux que l'on a brodés à partir d'une image, d'une phrase, d'un non-dit, d'un mythe ? Car cette histoire de noyade n'a semble-t-il nullement marqué le petit frère du narrateur.



Créé en 1948 par un groupe de directeurs littéraires de maisons d’édition, le Prix du Meilleur Livre Étranger a été l’un des premiers à distinguer des ouvrages de littérature étrangère. Depuis 2011, il est soutenu par Sofitel et décerné au Sofitel Paris Le Faubourg. Ce prix littéraire consacre chaque année un roman et un essai publiés à l’étranger et traduits en français.



De nombreux critiques ou éditeurs prestigieux ont fait partie du jury tels que Maurice Nadeau et Raymond Queneau. Dans cette continuité, le jury a compté cette année douze personnalités du milieu littéraire : Catherine Enjolet, Daniel Arsand, Gérard de Cortanze, Joël Schmidt, Christine Jordis, Jean-Claude Lebrun, Anne Freyer, Joëlle Losfeld, Alexis Liebaert, Nathalie Crom, Anne-Marie Métailié ainsi que l’Éditeur et Directeur Général des Éditions Stock, Manuel Carcassonne.



Stéphano Massini - Les frères Lehman - traduit par Nathalie Bauer - Éditions du Globe - 9782211235136 - 24 €

Eduardo Halfon - Deuils - traduit par David Fauquemberg - La Table Ronde - 9782710383918 - 15,80 €