Stèles sonores : concert musical en hommage à Victor Segalen

Ces 30 juin et 1er juillet, à l’Ecole des filles, sera proposé un hommage à Victor Segalen, tout musical. Stèles sonores proposera durant deux journées entières une multitude de concerts et interprétations en référence au poètes.







Les stèles répondent bien entendu au recueil de poèmes en prose publié en 1912, avec de multiples renvois : Stèles orientées, Stèles faisant face au Midi, Stèles accidentées, Stèles regardant le Septentrion, etc. Dans l’ouvrage de Segalen, chacune est accompagnée d’un idéogramme chinois.

Sans frontières, parfois sans nom, nous ne régnons pas, nous allons. Mais tout ce que l’on taille et fend, ce que l’on cloue et qu’on divise... Tout ce qui peut se faire, enfin, du bout du sabre, Nous l’avons fait. Du bout du sabre (extrait)

Parmi les auteurs, on retrouve Maurice Ravel pour son lever du jour, Debussy pour La Cathédrale engloutie et Épigraphes antiques ou encore Jean Cras Sonate pour violoncelle et piano. Chaque pièce faisant bien entendu écho à la Stèle où elle s’inscrit...



La personnalité, les goûts et les amitiés de Victor Segalen, ainsi que l’intensité du lieu qu’il choisit pour disparaître et qui le remémore ici, orientent la musique et la poésie des Stèles sonores.





Y passeront Paul Claudel, l’alter cogito, Jean Cras, le cousin compositeur et marin, dont le mentor Henri Duparc ne saurait manquer : Baudelaire, Verlaine et Debussy dont les univers ouvrent des horizons également vastes. Y seront présentes les Eternelles : la mer, la forêt, la Chine millénaire, l’humanité, la divinité.



Les Stèles sonores ne seront pas les concerts dont on a l’habitude.



Elles résonnent à rythme régulier. Elles sont brèves, compactes, paisibles et fulgurantes. Elles font appel à la musique et au silence. Elles n’existent que par la règle qu’elles vous proposent : les suivre.



Levées tôt, couchées le jour suivant, elles vous invitent à une écoute différente. L’abandon des repères connus, la fatigue, l’imprévu, font partie de tout voyage. Les musiciens aussi suivront cette règle. Les met-elle en danger ? Leur ouvre-t-elle d’autres possibles, en unisson avec la vague ? Les stèles sonores sont une invitation à l’ancrage et à l’évasion.