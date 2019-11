Stéphane Lambert et Ahmet Altan, deux Prix André Malraux 2019

Pour sa seconde édition, le prix a salué, dans ses deux catégories :Visions de Goya, L’éclat dans le désastre, de Stéphane Lambert (Arléa) Je ne reverrai plus le monde, d'Ahmet Altan (Actes Sud)

En rappelant le pouvoir magique des écrivains (« Je ne suis pas en prison. Je suis écrivain. [...] Je passe sans encombre les murailles. »), Ahmet Altan donne une leçon de liberté à travers ses textes de prison où plus que jamais se donnent à lire son élégante intelligence, son humour bienveillant et sa vision sans concession des mensonges du pouvoir. Que, du fond de cette cellule où il ne cesse de s’évader par les livres, il sache qu’une poignée de femmes et d’hommes libres partagent ses espoirs, ses rêves et ses évasions.



De par sa réflexion originale sur Goya, Stéphane Lambert nous transporte à travers une œuvre professant la vitalité inébranlable de la création face à la menace du chaos. Par ses différents parallèles, cette réflexion singulière fait écho à Saturne. Le destin, l’art et Goya, d’André Malraux.



Le jury tient également à adresser à Ginette Kolinka pour son Retour à Birkenau, écrit avec Marion Ruggieri, aux éditions Grasset le témoignage sincère de leur reconnaissance pour ce travail de mémoire si nécessaire et si utile.



Un ouvrage résonne avec les mots d’André Malraux pour le trentième anniversaire de la libération des camps de déportation à Chartres : « Alors, dans tous les bagnes depuis la Forêt-Noire jusqu’à la Baltique, l’immense cortège des ombres qui survivaient encore se leva sur ses jambes flageolantes. Et le peuple de celles dont la technique concentrationnaire avait tenté de faire des esclaves parce qu’ils avaient été parfois des exemples, le peuple dérisoire des tondues et des rayées, notre peuple ! pas encore délivré, encore en face de la mort, ressentit que même s’il ne devait jamais revoir la France, il mourrait avec une âme de vainqueur. »



Le jury tient enfin à saluer tout particulièrement le livre L’absente de Martine de Rabaudy qui raconte Florence Malraux et son courage face à la maladie qui l’emporta ; nous rappelant son extrême délicatesse, sa fidélité attentionnée et son indéfectible générosité de cœur.



Au cours du week-end de l’Ascension 2020, sera organisé pour la première fois le festival André Malraux de la littérature engagée et de la culture à Châteauneuf-du-Pape au cours duquel seront remis les prix aux lauréats.