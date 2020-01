Stephen King chez Amazon : La Tour sombre, corps et bien

Les droits de production avaient été accordés à Mazzara en 2016, avec une sortie envisagée pour 2018. Sauf que le temps a passé et rien ne s’est déroulé comme prévu. Selon les informations de Deadline , le réalisateur n’était « pas au niveau d’autres séries de genre de grande envergure ».Autrement dit, les productions qu’Amazon finance comme Wheel of Time et Le seigneur des anneaux.La tour sombre, traduit en France par Marie de Prémonville et Yves Sarda (éditions J’ai lu) est de toute manière une véritable plaie à adapter. Sony s’y était risqué en 2017, et malgré le jeu des acteurs, le résultat n’était pas brillant.Surtout que le projet d’Amazon était de coller plus fidèlement au livre que le film de Sony – alors que la série compte huit ouvrages, plongeant dans un univers de western, d’horreur et de dark fantasy…