Stephen King introduit une scène inédite dans le deuxième volet de Ça

It Chapter One avait été littéralement encensé par Stephen King , de quoi rassurer un réalisateur qui serait en manque de confiance sur le sujet. « Je ne m’y suis pas impliqué du tout. Je leur ai souhaité bonne chance. Et, mince, je crois qu’ils ne m’ont même pas remercié. Mais c’est peut-être une bonne chose. Je l’ai vu, c’est fabuleux », avait assuré King à la sortie du premier film.Voici donc que le Chapter Two pointe le bout de son ballon à l’hélium qui flooooooootte, et que Stephen King a eu l’envie d’un peu plus d’interventionnisme. Muschietti raconte en effet qu’après avoir visionné une première version du film, le romancier a pris des notes et suggéré d’ajouter « une toute nouvelle scène ».Autrement dit, quelque chose qui n’était pas dans les romans, pas plus que dans les autres adaptations. Petite note : le roman originel de King se déroulait dans les années 80, avec des flash-back dans les années 50. Dans cette nouvelle version adaptation, c’est dans le monde moderne que tout se déroule.« C’était absolument énorme. Pour moi, ça aurait été inimaginable, à 12 ou 13 ans », assure le réalisateur, en évoquant l'idée de l'écrivain à Syfy Une petite featurette est sortie, pour montrer que cette suite reprendra l’esthétique du film de 2017, mais versera un peu plus dans l’horreur, assez logiquement. Il devrait également y avoir du sang, en grande quantité. Le tout pour 3 heures de films — mais le réalisateur promet que personne ne s’en est encore plaint.Le film sera dans les salles le 18 septembre prochain.