Stephen King : plusieurs projets d’adaptation autour de son recueil If It Bleeds

Stephen King et le cinéma, c’est une affaire qui marche : à peine 3 mois après la sortie de If It Bleeds, les producteurs s’en arrachent déjà les droits d’adaptation. Trois nouvelles du recueil devraient prochainement rejoindre les salles de cinéma : Mr. Harrigan’s Phone, The Life of Chuck et Rat.





If It Bleeds est un recueil constitué de 4 longues nouvelles — des novellas — intitulées Mr. Harrigan’s Phone, The Life of Chuck, Rat et enfin l’intrigue principale If It Bleeds, qui fait suite à l’un des ouvrages les plus célèbres de Stephen King, The Outsider. « Ces quatre récits témoignent de la richesse des récits de King qui réunit grâce, humour, horreur et suspense à couper le souffle »,



D’après



Après Jessie, 1922 et Dans les hautes herbes, cette nouvelle adaptation marquera le quatrième film développé par la plateforme de streaming d’après l’œuvre de Stephen King. Carla Hacken, Jason Blum et John Lee Hancock seront également producteurs.



L’histoire est celle de Craig, un adolescent qui travaille pour un riche retraité du nom de M.Harrigan. Alors qu’ils se lient d’amitié, le jeune homme offre à son ainé son premier smartphone. Au décès de M.Harrigan, Craig glisse le téléphone dans la poche de son ancien employeur, juste avant l’enterrement. Mais un soir, alors qu’il se sent seul, il décide de lui laisser un message. C’est alors qu’il reçoit un SMS en retour...



