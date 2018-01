Stephen King récompensé pour l'ensemble de sa carrière littéraire

L'organisation internationale PEN défend dans le monde entier les auteurs et leur liberté d'expression, mais décerne aussi, de temps à autre, une prestigieuse récompense, le Literary Service Award. Le 22 mai 2018, c'est l'écrivain américain Stephen King, le maître de l'horreur, qui sera salué pour ses services rendus à la littérature.

Stephen King, à la George Wahsington University, en 2014 ( capture d'écran YouTube



Le 22 mai 2018, l'organisation PEN America décernera une de ses plus prestigieuses récompenses à Stephen King, rapporte The Associated Press. La cérémonie se déroulera à l'American Museum of Natural History, à New York. Par un heureux hasard, c'est à cette date que sera publié le nouveau livre de King, The Outsider — L'étranger en français — publié par Scribner.

Ce nouveau livre au sein de la bibliographie de King marquera une nouvelle incursion dans le domaine du thriller et de l'enquête, quand King est plutôt réputé pour ses histoires horrifiques ou fantastiques. On y suivra l'enquête pour retrouver l'assassin d'un jeune garçon, avec un suspect principal, le coach de baseball de la ville, rapidement jugé et condamné. Mais l'homme se trouvait dans une autre ville au moment des faits, ce qui laisse penser au détective Ralph Anderson qu'il s'agit d'un coup monté...

Le Literary Service Award, qui récompense les services rendus à la littérature, est remis chaque année à un écrivain « dont l'œuvre nous aide à comprendre et interpréter la condition humaine, créant de l'empathie et stimulant l'imagination même dans les heures les plus sombres ». Apparemment, cela fonctionne même si les œuvres les plus sombres naissent de la plume de l'écrivain.

Parmi les autres lauréats de cette récompense, on compte Stephen Sondheim, J.K. Rowling, Tom Stoppard, Salman Rushdie, Toni Morrison ou encore Margaret Atwood...