Stephen Smith, Prix du Livre de Géopolitique 2018 pour La ruée vers l'Europe

Le professeur d'études africaines à l'université Duke aux États-Unis et auteur Stephen Smith a reçu le Prix du Livre de Géopolitique 2018 pour son ouvrage La ruée vers l'Europe - La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent, publié par les éditions Grasset. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lui a remis la récompense.

Le ministre a salué « l'importance du travail de Stephen Smith et du diagnostic réaliste qu'il pose s'agissant de la crise migratoire, l'un des défis majeurs que l'Afrique et l'Europe, deux continents frères, doivent relever ensemble », selon un texte que s'est procuré l'AFP.

Un prix spécial a été décerné par le jury pour Retour à Lemberg de Philippe Sands, publié par les éditions Albin Michel.

Le dernier Prix Brienne du Livre de Géopolitique, remis par l'association Lire la société, remonte à 2016 et avait récompensé Jean Guisnel et Bruno Tertrais pour Le Président et la Bombe, paru chez Odile Jacob en mai 2016.

Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères entouré des lauréats de la 5e édition du Prix du Livre de Géopolitique, Stephen Smith « La ruée vers m l’Europe. » (@EditionsGrasset) et @philippesand « Retour à Lemberg » (@AlbinMichel) pic.twitter.com/1bF7WE4ycc — Lire la Société (@lirelasociete) June 27, 2018



Le résumé de l'éditeur pour La ruée vers l'Europe :

Trump a été élu en agitant la menace d'une « invasion » qui n'aura pas lieu : depuis dix ans, plus d'immigrés mexicains sont retournés dans leur pays qu'il n'y a eu de nouveaux arrivants. À l'inverse, entre l'Europe et l'Afrique, la pression migratoire va crescendo : l'UE compte 510 millions d'habitants vieillissants, l'Afrique 1,25 milliard dont 40 pour cent ont moins de 15 ans ; en 2050, 450 millions d'Européens feront face à 2,5 milliards d'Africains (d'ici à 2100, trois sur quatre personnes venant au monde naîtront au sud du Sahara). La démographie est implacable. La jeune Afrique ne peut que se ruer vers le Vieux Continent. L'Europe comptera dans trente ans entre 150 et 200 millions d'Afro-Européens (9 millions aujourd'hui). Comment gérer un tel flux migratoire, qui va être au cœur des débats des prochaines décennies ?

Stephen Smith - La ruée vers l'Europe - Grasset - 9782246803508 - 19,50 €