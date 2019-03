Steven Spielberg adaptera Le Talisman de Stephen King et Peter Straub

Un monde parallèle, peuplé de chimères, de bonnes fées et de démons. Nul n’y entre, pas même un enfant, sans risquer de perdre sa vie et son âme. Pourtant Jack, du haut de ses 12 ans, se met en route afin d’en rapporter le seul remède qui peut sauver sa mère…

Un premier projet d’adaptation sous la forme d'une minisérie avait déjà été évoqué au début des années 2000. Frank Marshall était le producteur tandis que Ehren Kruger était chargé du scénario. Si l’entreprise avait failli se concrétiser en 2004, l’adaptation n’a cessé d’être reportée, puis finalement enterrée en 2008.Spielberg, qui a acheté les droits du roman depuis 1982 — soit avant même sa publication — n’abandonne cependant pas l’idée de l’adapter sur grand écran. Et il semblerait que ce soit désormais chose faite.Sa société de production américaine Amblin Partners a annoncé sa collaboration avec The Kennedy/Marshall Company pour produire Le Talisman. Frank Marshall (The Kennedy/Marshall Company) et Michael Wright (Amblin) seront les producteurs, Chris Sparling se chargera du scénario. Et si Mike Barker est le réalisateur, Stephen Spielberg reste impliqué dans le projet par le biais d’Amblin Partners.« C’est une œuvre que je voulais voir sur grand écran depuis 35 ans », avait déclaré Spielberg l’année dernière à Entertainment Weekly . « Je pense que dans un avenir très proche, notre collaboration sera la plus riche. »Le Talisman est un roman de fantasy coécrit par Stephen King et Peter Straub et publié en 1984. Une suite avait été publiée en 2001 sous le titre de Black House (Territoires en français sous la traduction de Bernard Cohen chez Robert Laffont). Un troisième volet serait en projet.Voici le résumé de l’éditeur :Aucune date de tournage n’a été évoquée pour le moment.Via Collider