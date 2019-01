Steven Spielberg et Peter Jackson signeront un autre film Tintin

#Tintin : Il y aura un deuxième film de signé Peter Jackson, et Steven Spielberg, annonce Benoit Mouchart, directeur éditorial chez Casterman pic.twitter.com/Nx5vQBjePV — franceinfo (@franceinfo) January 10, 2019



Depuis le premier film, le projet d'une suite est régulièrement évoqué : pour ce long-métrage qui utilisait une technologie de capture de mouvement, le scénario écrit par Steven Moffat, Edgar Wright et Joe Cornish s'appuyait sur trois albums, Le Secret de La Licorne, Le Crabe aux pinces d'or et Le Trésor de Rackham le Rouge.Pour le 90e anniversaire de Tintin, une première nouvelle vient de tomber, et non des moindres : le projet d'une suite est toujours d'actualité, et se concrétise, apparemment. Benoit Mouchart, directeur éditorial de la maison d'édition Casterman, qui publie les albums et les rééditions des aventures de Tintin, a vendu la mèche ce 10 janvier, au micro de France Info.« Ça va être annoncé tout à l'heure à la conférence de Bruxelles », a indiqué l'éditeur, qui a précisé qu'un nouveau contrat d'adaptation avait été signé en fin d'année 2018. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais, côté scénario, plusieurs pistes sont évoquées : « cela pourrait être un mélange du Sceptre d'Ottokar et de L'Affaire Tournesol, ou Objectif Lune et On a marché sur la Lune. [...] L'hypothèse d'un épisode syldave, un peu espionnage, est vraisemblable. »A priori, ce deuxième épisode serait plus sombre, comme Le Temple Maudit l'était pour Indiana Jones, rappelle l'éditeur. Et c'est aussi la piste d'une trilogie, intention affichée dès le premier volet, en 2011, qui est à nouveau confirmée par Benoit Mouchart.Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne réunissait, au casting, Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig ou encore Nick Frost et Simon Pegg.