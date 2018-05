Strasbourg accueille une nouvelle fois le festival du livre audio

Dans quelques jours à Strasbourg, la nouvelle édition du festival du livre audio ouvrira ses portes. Du 14 au 19 mai prochain, l’association La plume de paon proposera plusieurs tables rondes, rencontres professionnelles, lectures et ateliers autour du livre audio à la Médiathèque André Malraux et dans d’autres lieux de culture strasbourgeoise.







L’association La plume de Paon soutient le développement du livre audio en France par le biais de manifestations et de récompenses, comme le Grand Prix du Livre audio, le Prix du Public et le Plume de Paon des lycéens. L’organisme se charge également de la diffusion d’informations sur le livre audio.



Comme ce fut le cas pour les précédentes éditions, l’accès au festival strasbourgeois sera gratuit, mais la participation à certaines des activités nécessite une inscription.



Le festival débutera l’après-midi du 14 mai par une formation sur l’état des lieux du livre audio en France au Centre de Culture numérique de Strasbourg. Le festival se poursuivra avec des tables rondes sur la place de l’audio dans le monde du livre et une rencontre entre auteurs et lycéens participant au prix Plume de Paon des Lycéens à la Médiathèque André Malraux.



Et pour clore l’événement, la remise de ce prix ainsi que du Prix du Public contemporain aura lieu le 19 mai au soir en présence des comédiens Étienne Beydon, qui lira un extrait de Des hommes sans femmes d’Haruki Murakami, et Dominique Reymond qui a prêté sa voix au texte de Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra.



Il est d’ailleurs toujours possible de voter pour élire le futur lauréat du Prix du Public, sur le site de l’association jusqu’au 19 mai.



Pour rappel, la sélection 2018 pour les titres contemporains comprend :



Des hommes sans femmes d’Haruki Murakami, lu par Étienne Beydon aux Éditions Thélème

Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, lu par Dominique Reymond aux Éditions des femmes – Antoinette Fouque

Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, lu par Nicolas Briançon chez Gallimard

Article 353 du Code Pénal de Tanguy Viel, lu par Féodor Atkine chez Audiolib

Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, lu par Antoine Leiris chez Audiolib