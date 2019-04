Strasbourg, capitale de l'audiolivre en ce mois de mai

Cécile Palusinski - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

11 journées d’écoute et de discussions, où grand public et professionnels sont conviés, voilà l’essence du festival. Au programme : ateliers de création de livres audio numériques, Casting La Voix, Nuit du livre audio, studios mobiles, rencontres en librairies, etc.Selon une étude SNE/Sofia/SGDL de mars 2019, 8 millions de Français âgés de 15 ans et plus (+2 points versus 2018) déclarent avoir déjà écouté un livre audio en 2019*. Pour Médiamétrie (enquête de mars 2019), sont les plus jeunes (15-24 ans) qui adoptent majoritairement ce format de lecture (21 %), suivis par les 25-34 ans à 18 %. Et, 9 internautes sur 10 écoutent des contenus audio.« Les indicateurs sont encourageants, et La Plume de Paon entend continuer d’être moteur dans ce secteur en lançant de nouvelles initiatives s’adressant tant au grand public qu’aux professionnels » déclare Cécile Palusinski, Présidente de La Plume de Paon.Toute l’année, l’organisme s’efforce de mener des actions régulières, en partenariats avec des opérateurs du livre, pour prêcher la Bonne Ecoute. En outre, elle compte différents prix littéraires ; la Plume de Paon des Lycéens, le Grand Prix du livre audio, remis annuellement au Centre national du livre, et le Prix du Public. la Plume de Paon des Lycéens, le Grand Prix du livre audio, remis annuellement au Centre national du livre, et le Prix du Public.Elle a également mis en ligne un guide de l'audiolivre et annuaire des éditeurs en France.Fort de l’engouement de ces derniers mois, et de son anniversaire, l’association innove : « Nous allons développer l’expérimentation du livre audio en classes de FLE, initiée en 2019 avec l’Alliance française de Strasbourg et Gallimard, avec l’accompagnement de l’Institut français de Paris. L’organisation de Rencontres francophones du livre audio est aussi au programme », indique Cécile Paluskinski.Du 7 au 18 mai, le livre audio sera au centre de toutes les attentions dans la ville de Strasbourg. « La ville de Strasbourg accompagne une démarche poétique et efficace à la fois, celle qui accorde à la voix le pouvoir de donner ou redonner le goût de la lecture, du texte et de vivre une expérience du livre incarnée », indique Alain Fontanel, premier adjoint au maire, en charge de la Culture et du Patrimoine.Pascal Mangin, Président de la Commission Culture de la Région Grand Est ajoute : « Le Festival du Livre Audio permettra ainsi à chacun de découvrir une forme inédite du livre, qui mènera sans aucun doute chacun vers un nouvel imaginaire. »Le programme 2019, est à découvrir ici