Strasbourg : première édition du Salon du livre indépendant de photographie

Les 17 et 18 novembre prochains, la Haute École des Arts du Rhin, à Strasbourg, accueillera la première édition du Salon du livre indépendant de photographie. L'association La Chambre et la Confédération de l’Illustration et du Livre (CIL) ont réuni 15 éditeurs allemands, suisses et français pour présenter une partie de la production indépendante du secteur.

L’événement rassemblera des éditeurs régionaux, nationaux et d’outre-Rhin. Le temps d’un week-end, le visiteur est invité à découvrir la singularité de l’édition d’un livre de photographie et à rencontrer les acteurs d’un secteur d’activité souvent méconnu, ainsi que des professionnels de l’image et du livre.

Au programme :

des rencontres avec des éditeurs régionaux, nationaux et internationaux et leur sélection d’ouvrages à découvrir

des espaces pour les rendez-vous professionnels

un atelier jeune public autour du livre et de la photographie

Parmi les éditeurs représentés : Million Books, Arnaud Bizalion, Rue du Bouquet, ARP2, Cercle, Éditions Astrid Franchet, Médiapop, Chambre à Part, Stimultania…



Cet événement, organisé au carrefour de trois pays transfrontaliers, est appelé à devenir le rendez-vous des éditeurs indépendants français, allemands et suisses spécialisés dans la publication de livres de photographie contemporaine.



Haute école des arts du Rhin

1 rue de l’Académie, Strasbourg

samedi 17 et dimanche 18 novembre

14h-18 h